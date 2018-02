Dieven veroorzaken stankgolf in winkelstraat 05 februari 2018

02u32 0 Sint-Niklaas De Stationsstraat in Sint-Niklaas heeft zaterdagochtend af te rekenen gekregen met een stankgolf en die werd niet veroorzaakt door een of andere lozing in de riolering, maar wel door dieven die ingebroken hadden in twee aanpalende winkelpanden.

Bij schoenenzaak Paris Moda werd de kassa opengebroken en verdwenen ze met geld. Om hun sporen te wissen spoten de daders een onbekend goedje op de kassa. "Dit veroorzaakte een chemische reactie waarbij een heel sterke geurhinder ontstaan is", zegt commissaris Hedwig Smet. "De felle stank was enkele uren merkbaar in de Stationsstraat en de Reynaertgalerij." Het ging om een penetrante geur die velen deed denken aan braaksel. Sommige voorbijgangers hadden hierdoor zelfs neigingen tot kokhalzen. "De brandweer is ter plaatse gekomen om metingen te doen, maar het product bleek gelukkig niet giftig", vervolgt Smet. "Ze hebben wel niet kunnen achterhalen om welk product het precies ging. Het labo van de gerechtelijke politie heeft ook stalen genomen en zal nu de samenstelling van het goedje onderzoeken. Het is bij mijn weten de eerste keer dat dieven zo'n chemische goedje gebruiken om sporen te wissen", aldus de commissaris. (PKM)