Dieven stelen paardenmedicatie 02 mei 2018

In de Tassijnslaan in Sint-Niklaas zijn inbrekers binnengedrongen in een berghok van een paardenstal. De eigenaar merkte op dat zijn paard zich bijzonder onrustig gedroeg. Toen de man poolshoogte ging nemen, bleek de omheining van het weiland beschadigd en de deur van het berghok geforceerd. De dieven gingen aan de haal met medicatie voor het paard. (PKM)