07 april 2019

Dieven hebben vrijdag rond 23.30 uur ingebroken in een woning in de Kuildamstraat in Sint-Niklaas. Er werd een raam ingeslagen om binnen te geraken. De woning werd doorzocht maar het is nog niet duidelijk wat er precies werd buitgemaakt.