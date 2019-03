Dieven roven 40 kilo zware kluis uit restaurant terwijl zaak vol zit: “Zelfs het geld uit de portefeuilles van onze kinderen is weg” Kristof Pieters

09 maart 2019

13u55 0 Sint-Niklaas Bij restaurant Kokovin aan de Heidebaan in Sint-Niklaas hebben dieven een wel erg opvallende en vooral gedurfde inbraak gepleegd. Terwijl beneden zowat alle tafeltjes bezet waren en mensen zaten te eten, waren dieven boven het privégedeelte van de eigenaars aan het leegroven. Een 40 kilogram zware kluis werd door het raam getild en meegenomen.

Zaakvoerder Dominik Brouwers kan het nog altijd amper geloven dat de dieven zo onopgemerkt hun slag konden slaan. Hij komt nu zelf met het nieuws naar buiten in de hoop alsnog getuigen te vinden. Kokovin is immers geleden langs de drukke N70 en de inbraak gebeurde donderdagavond tussen 19 en 22 uur. “Er zat veel volk in het restaurant”, vertelt Dominik. “In het privégedeelte boven was toevallig niemand aanwezig. Normaal zijn onze kinderen thuis maar die waren net die avond de deur uit. Onze dochter stelde de inbraak vast toen ze rond 22 uur thuis kwam. Ze kwam vragen waarom de deur van de gang naar boven op slot was gedraaid. Ik heb toen een ladder genomen en ben op het dak geklauterd. Daar zag ik meteen dat het raam van de woonkamer open stond. Eerst dacht ik nog dat het de wind was geweest maar ik zag al snel dat binnen alles overhoop lag. Ik dacht ook iets te horen en ben toen terug naar beneden geklauterd en heb de politie gebeld.”

De politie was snel ter plaatse en doorzocht het hele huis maar van de dieven was toen al geen spoor meer. “We hebben ze wellicht op een haar na gemist”, vervolgt Dominik. “De politie trof sporen aan van mos op de vloer en die waren nog nat. We hebben al snel vastgesteld dat onze kluis verdwenen was. Daarin zaten waardepapieren, juwelen en geld. Zelfs het geld uit de portefeuilles van onze kinderen was gestolen.”

Het is voor Dominik een raadsel hoe de dieven zo’n roof konden plegen zonder opgemerkt te worden. “Vooraan heeft onze zaak ramen en een glazen inkomdeur. Achteraan zijn eveneens grote ramen die uitkijken op de verlichte tuin. De daders moeten dus echt wel een enorm risico hebben genomen want als één van de klanten toevallig had opgekeken waren ze betrapt geweest.”

De dieven drongen binnen door op een vuilnisbak en een afdakje boven de inkomdeur te klauteren. Op de bovenverdieping forceerden ze een veluxraam. “Het andere raam in de woonkamer hadden ze open gezet als tweede vluchtweg. Daarna hebben ze dus gewoon de sleutel van de deur omgedraaid zodat ze ongestoord alles konden doorzoeken. Ze moeten minstens met twee maar wellicht met meer geweest zijn want de kluis weegt meer dan 40 kilogram en is gewoon door de veluxraam getild. Ze hebben het loodzware ding daarna een verdieping naar beneden laten zakken tot op de oprit. Het is onvoorstelbaar want als een klant naar toilet was gegaan, waren ze zichtbaar geweest door de glazen inkomdeur.”

Dominik is enerzijds wel blij dat het niet tot een confrontatie is gekomen met de dieven. “In het verleden stonden er al eens enkele ongure typen plots in de zaak en daarna heb ik een slot laten plaatsen. Klanten moeten dus bellen om binnen te geraken. Het alarm kunnen we natuurlijk niet activeren als er klanten zijn maar na deze inbraak gaan we wel extra beveiligingsmaatregelen nemen. Zowel voor ons als voor de kinderen is dit een traumatische gebeurtenis geweest. We hadden nooit gedacht dat dieven zo stoutmoedig zouden zijn om toe te slaan terwijl we gewoon thuis aan het werk zijn.”

Wie iets verdacht heeft gezien in de omgeving van het restaurant op de Heidebaan wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van Sint-Niklaas.