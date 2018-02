Dieven opgeschrikt 27 februari 2018

Dieven hebben vrijdagavond rond 20.30 uur proberen inbreken in een woning in de Olmenstraat in Sint-Niklaas.





De daders hadden een keukenraam geforceerd maar werden opgeschrikt door de bewoners en sloegen op de vlucht. (PKM)