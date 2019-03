Dieven breken binnen via slaapkamer Kristof Pieters

03 maart 2019

10u54 0

In een woning in de Goudenregenlaan in Sint-Niklaas werd vrijdagavond rond 22 uur een inbraak vastgesteld. De dieven waren via een plat dak tot aan het raam van de slaapkamer geraakt. Ze doorzochten de hele woning. De precieze buit is nog niet gekend. Mogelijk werden de dieven opgeschrikt bij thuiskomst van de bewoners.