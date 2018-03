Dieven breken binnen in auto en woning 08 maart 2018

02u54 0

Een 27-jarige vrouw uit Sint-Niklaas heeft dinsdag vastgesteld dat er werd ingebroken in haar wagen in de Molenwijk. De dieven verdwenen met een rugzak uit de koffer met daarin een laptop. In dezelfde wijk werd ook een inbraak vastgesteld in een woning. Daar stalen de daders een smartphone, horloge en voeding. (PKM)