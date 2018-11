Dieven binnen via dak van veranda Kristof Pieters

11 november 2018

12u18 0

In een woning in de Berkenlaan in Sint-Niklaas werd vrijdag een inbraak vastgesteld. De dieven waren binnen geraakt via het dak van de veranda. Van daaruit konden ze het raam van de badkamer forceren. De hele woning werd doorzocht en er werden juwelen waaronder enkele gouden sierraden gestolen.