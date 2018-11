Dief steekt gitaar van 8.995 euro in jaszak - Keymusic geeft beelden vrij en looft beloning uit voor gouden tip: “Dit is de duurste gitaar in België” JVS

15 november 2018

21u15 3 Sint-Niklaas Bij Keymusic in Sint-Niklaas is een man dinsdag aan de haal gegaan met een dure Gibson Byrdland-gitaar. De diefstal is gefilmd en de muziekketen looft een mooie beloning uit voor wie de tip kan leveren die naar de dader leidt. “Deze gitaar was de mooiste uit onze collectie, met een verkoopwaarde van 8.995 euro. Het is de duurste gitaar in België”, aldus zaakvoerder Francky Dedeyne van Keymusic.

“Keymusic is geen bedrijf dat snel aandacht wil trekken voor deze toestanden, maar deze gitaar was de mooiste in onze collectie, met een verkoopwaarde van 8.995 euro. We zijn het slachtoffer van de diefstal van de duurste gitaar in België, een Gibson Byrdland. Dat is een uniek stuk. Als iemand deze man herkent, laat het ons aub weten. Een beloning is op zijn plaats.” Zo laat zaakvoerder Francky Dedeyne van Keymusic weten, ook via de sociale media en YouTube, waar Keymusic beelden en een video van de diefstal verspreidt.

Jaszak

Het is een opmerkelijke diefstal. Een gitaar is immers niet meteen iets wat je snel wegmoffelt. De diefstal gebeurde dinsdag 13 november. Een man met een lange zwarte jas staat een paar minuten naar de gitaren te kijken en bekijkt het prijskaartje van de bewuste gitaar, een Gibson Byrdland. Hij kijkt ook even in de camera, maar lijkt zich daar geen zorgen over te maken. Dan neemt hij de gitaar van de muur en steekt die weg onder zijn jas. Op de beelden is niet goed te zien wat hij precies doet met de gitaar, maar het lijkt erop dat hij de gitaar ergens in een grote zak ín zijn jas kan verbergen. Met zijn hand in zijn linkerjaszak wandelt hij vervolgens weg, de winkel uit.

Genoeg redenen voor Keymusic om op zoek te gaan naar de dader. “De man die bij ons in de winkel in Sint-Niklaas binnen kwam om de gitaar te kopen, vergat duidelijk te betalen. Wie deze man kent of weet waar de gitaar is, aarzel niet om ons te contacteren”, laat Keymusic weten. En om er zeker van te zijn: het gaat om een Gibson Custom Shop Byrdland met serienummer 12885002.