Dief op heterdaad betrapt 12 mei 2018

Donderdag omstreeks 11 uur werd een winkeldief op heterdaad betrapt bij de diefstal van een polsuurwerk in een winkel in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. De verdachte, een 19-jarige Roemeen, zonder gekende woon- of verblijfplaats, werd betrapt door de winkelbediende die gezien had dat de man een horloge onder zijn kledij had verstopt en hiermee de winkel had verlaten. De man werd door de winkelbediende staande gehouden tot de komst van de politie. Hij bekende de diefstal van het horloge en werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht voor de zitting van de correctionele rechtbank in Dendermonde op 20 juni. (PKM)