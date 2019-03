Deze week in De Casino: van Roland tot Sandra Kim JVS

25 maart 2019

12u12 0 Sint-Niklaas Blues, rock uit het Waasland, Dance Classics met Sandra Kim tot bluegrass met The Dead South uit Canada: concertzaal De Casino blinkt deze week opnieuw uit in fijne verscheidenheid. Een overzicht.

Komende donderdag 28 maart heerst de bluesmuziek in De Casino. Dan staat levende legende Roland Van Campenhout op het podium, met zijn nieuwe plaat ‘Folksongs from a Non-Existing Land’ onder de arm. “Roland blijft het muzieklandschap verder verkennen en zet zijn ontdekkingen om naar diepgaande songs zoals het een ware troubadour betaamt”, zo ziet De Casino het zelf. In het voorprogramma staat Tiny Legs Tim, die bewijst dat hedendaagse blues veel meer kan zijn dan het herkauwen van de bestaande vormen. Hij stelt ook meteen zijn nieuwe plaat voor in De Casino.

Vrijdag staat er rock-‘n-roll uit het Waasland op het menu in De Casino, met optredens van Crushlight, Neo Minor, Opossum en plaatjes van Jan Van den Bossche.

Zaterdag neemt Dance Classics de zaal in, het populaire feestconcept dat deze keer voor de superhelden- en sprookjeseditie gaat. Met een flikkerende ’Saturday Night Fever’-dansvloer, zeepbelletjes, spiegelbollen, confetti en een cocktailbar moet het weer een bijzondere nacht worden. Niemand minder dan Eurosongwinnares Sandra Kim komt meefeesten als special guest. Het feestje is helaas uitverkocht.

Zondag sluit De Casino de week in stijl af met The Dead South uit Canada. Of zoals aangekondigd: “Moderne hillbillies en onbevreesde muzikanten die een blend van folk, country en bluegrass brengen die zo fris is als de wind die door de Canadese prairiën blaast”. In het voorprogramma staat de Amerikaan Matthew Logan Vasquez, die dan weer songs brengt waardoor je je in de prairie van Texas waant.

