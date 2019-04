Deze week in De Casino: rock ‘n roll, beltech en koers met blues JVS

01 april 2019

19u09 0 Sint-Niklaas Veel rock ‘n roll deze week in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas, al komt de groene dancedokter Dr. Lektroluv er ook nog tussen fietsen. Zondag is er koers, ook in de concertzaal.

De volgende aflevering in de Casino Boite-reeks brengt donderdag de Brusselse band ‘We Stood Like Kings’ naar Sint-Niklaas. Die brengt live een alternatieve soundtrack bij de cultfilm ‘Koyaanisqatsi’ van Godfrey Reggio en Philip Glass. De postrockers presenteren met het project ‘USA 1982’ dan ook een eigenwijs eerbetoon aan de hypnotiserende kunstcinema van weleer. Ook Slumberland is die avond van de partij, die met zelfgemaakte instrumenten bezwerende krautrock en benevelde soundtracks fabriceert.

Vrijdag presenteren Stubru en De Casino ‘Rock ‘n Roll High School’, de releaseparty voor de nieuwe Stubru-docureeks van Stijn Van de Voorde en Thibault Chistiaensen. Die reeks is vanaf deze week op StuBru of VRT NU en daar hoort een feestje bij, met de beste, meest relevante, dansbare, uptempo gitaarplaten van vroeger en nu.

Zaterdag is er ‘This is Beltech’ in De Casino, met Dr. Lektroluv, CJ Bolland, Goose en JinX. Hoofdgast is de legendarische groene dancedokter Dr. Lektroluv, die nog onder meer op Rock Werchter, Pukkelpop, Tomorrowland en Lokerse Feesten stond. Hij stelt in De Casino zijn compilatie-box ‘Elektrik World’ voor.

Zondag is het hoogdag, met de Ronde van Vlaanderen. De koers is ook te zien in de concertzaal, op groot scherm. Na afloop van Vlaanderens Mooiste zorgen Swampboys XL voor een feestje, met Chicago blues, rockabilly, Amerikaanse rootsmuziek en rock ‘n roll.

Info en tickets: www.decasino.be.