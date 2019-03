Deze week in De Casino: Kris Dane en Low Land Home in Casino Boite, rock ‘n roll met The Sore Losers en The Lazys JVS

05 maart 2019

18u46 0 Sint-Niklaas Twee concertavonden deze week in De Casino in Sint-Niklaas. Donderdag is er het intiemere ‘Casino Boite’, met deze keer Kris Dane en Low Land Home. Vrijdag zakken The Sore Losers en The Lazys af naar De Casino.

Na de gesmaakte passage van Jan Verstraeten vorige maand is er komende donderdag de volgende aflevering in de ‘Casino Boite’-reeks. Deze keer staan Kris Dane en Low Land Home op het podium. Kris Dane is een romanticus pur sang, wat zich eerder vertaalde in soulvolle popsongs en bloedmooie platen. Hij speelde bij onder meer dEUS en Ghinzu. Hij komt met zijn nieuwe plaat ‘U.N.S.U.I.’ naar Sint-Niklaas. Die avond staat ook Low Land Home op het podium, dat minimalistische folkpop en melancholische elektronica brengt.

Vrijdag is er onvervalste rock ‘n roll in De Casino. Dan staat The Sore Losers als hoofdact op het podium. De band bracht met de nieuwe plaat ‘Gracias Señor’ opnieuw een gebalde rockplaat uit. Nog die avond: The Lazys uit Australië en The Standstills uit Canada.

Info en tickets: www.decasino.be.