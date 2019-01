Deze rode postbus blijft zéker bestaan: “Dit is óns monument” JVS

21 januari 2019

19u27 0 Sint-Niklaas Ze hebben één van de mooiste en al zeker één van de meest opvallende brievenbussen van het land. Luc Staes en Sonia De Pauw uit Sint-Niklaas kunnen er intussen al zo’n vijftig jaar mee pronken. Terwijl Bpost aankondigt dat het overal in Vlaanderen het aantal rode postbussen gaat afbouwen, krijgt hun postbus nog wat meer charme. “Dit is óns monument.”

Bpost kondigt aan dat het in heel Vlaanderen heel wat rode postbussen gaan verwijderen, omdat er steeds minder brieven worden verstuurd. Misschien blijven er over pakweg 20 jaar géén postbussen meer over, maar dan wél nog zeker eentje, in de Berkenlaan in Sint-Niklaas. De authentieke postbus van Luc en Sonia blijft bewaard voor de volgende generaties. En wie de brievenbus zou willen verwijderen, moet de grote middelen bovenhalen. Ze is gemaakt van gietijzer en is dus gigantisch zwaar. En bovendien is de postbus ook nog eens verankerd in beton.

Al heel vaak hebben Luc en Sonia moeten vertellen waarom ze zo’n grote, rode postbus hebben staan. “Dit was de postbus die vroeger op het Onze-Lieve-Vrouwplein stond. Zo’n vijftig jaar geleden is die kapotgereden door een vrachtwagen. Het is een enorm stevige postbus, maar toch lag ze in stukken uiteen. Die werden naar het postkantoor op de Grote Markt gebracht, maar konden er niet blijven liggen. De Post wilde de stukken gietijzer verkopen. Iedereen dacht immers dat de stukken niet meer aan elkaar konden worden gelast. Mijn vader, die toen bij de Post in Sint-Niklaas werkte, zag er wél nog iets in en heeft de stukken postbus uiteindelijk gekocht en naar huis laten brengen”, vertelt Luc Staes.

Wonder

De ‘Bomenwijk’, zoals de buurt rond de Berkenlaan heet, is altijd een hartelijke, warme wijk geweest. “Ook in die tijd was er een grote samenhorigheid. En dat heeft ervoor gezorgd dat er iets wonderbaarlijks is gebeurd met de kapotte postbus. Van alle kanten uit de wijk kwam er hulp. Er werd een grote betonnen sokkel gegoten en een buurman, die een onwaarschijnlijk goeie lasser was, slaagde er in om de stukken gietijzer toch weer in elkaar te laten passen. Alle mannen van de wijk waren nodig om de zware postbus recht te zetten. En toen ze klaar was, heeft mijn vader de postbus nog een vers likje rode verf gegeven.”

Verwarring

Dat was echter niet naar de zin van de Post indertijd. “Volgens de Post zou onze postbus alleen maar verwarring zaaien. We hebben ze dan maar in het wit geverfd. Maar toen de Post de postbussen begon te vervangen door kleinere exemplaren heb ik ze opnieuw in het rood gezet. Niemand heeft ooit nog geprotesteerd. Door al die oude verflagen eraf te halen, is deze postbus ook in al zijn glorie hersteld. Wij vinden het écht een heel mooie brievenbus.”

De voorbije decennia hebben ze wel heel wat brieven in de bus gekregen die niet voor hen bestemd waren. “Sommigen dachten dat dit een echte postbus was, hoewel ze op privé-domein staat. Maar een ramp was dat niet. Mijn vrouw Sonia werkte bij de Post in Sint-Niklaas. Zij nam die brieven dan gewoon mee naar haar werk, zodat ze altijd op de juiste bestemming toekwamen. De laatste tien jaar gebeurt dat nog maar zelden. Al zien we soms nog wel eens mensen twijfelen bij onze brievenbus. Dan ga ik naar buiten en vertel ik hen het verhaal. We zijn fier op onze postbus natuurlijk. Dit is óns monument.”

