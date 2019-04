dEUS komt naar De Casino JVS

05 april 2019

13u28 0 Sint-Niklaas Op zondag 21 april komt dEUS naar De Casino. Het is de allereerste keer dat de band van Tom Barman in de Sint-Niklase concertzaal speelt.

De plaat ‘The Ideal Crash’ bestaat twintig jaar en dat wordt gevierd dit voorjaar. dEUS trekt op Europese tournee én heeft liefst acht uitverkochte shows in de AB. In de aanloop naar die tournee komt de band een try-out geven in De Casino in Sint-Niklaas, op zondag 21 april.

Voor dEUS staat dit voorjaar alles in het teken van ‘The Ideal Crash’, hun legendarische derde plaat. “Die plaat werd een underground succes en wordt nog steeds door onder meer Chris Martin van Coldplay, Guy Garvey van Elbow en Gavin Rossdale van Bush als inspiratiebron naar voren geschoven. De plaat heeft dan ook die tijdloze dEUS-feel, met songs als ‘Instant Street’ en ‘Sister Dew’, en klinkt na twintig jaar relevanter dan ooit”, klinkt het in De Casino.

De ticketverkoop start op zondag 7 april om 10 uur.

Info: www.decasino.be.