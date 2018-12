Den Azalee moet strijkatelier tijdelijk sluiten JVS

14 december 2018

13u34 0 Sint-Niklaas Maatwerkbedrijf Den Azalee moet het strijkatelier in de Heistraat tijdelijk sluiten. Reden is een nieuwe Europese regel inzake dienstencheques.

Den Azalee sluit de deuren van het strijkatelier op 1 januari 2019. Hoelang het zal duren vooraleer er heropend kan worden, is onduidelijk. “Onze strijkdienst moet door een wijziging van de Europese regelgeving tijdelijk gesloten worden”, klinkt het. “Europa laat immers niet langer toe dat er binnen een maatwerkbedrijf als Den Azalee met dienstencheques betaald wordt. We nemen nu alle maatregelen om onze strijkdienst met dienstencheques zo snel mogelijk weer te kunnen openen. En intussen blijven de medewerkers van die strijkdienst aan de slag in een andere functie en binnen andere afdelingen van Den Azalee.”

Klanten kunnen nog tot en met vrijdag 21 december strijkgoed binnenbrengen. Afhalen kan tot maandag 31 december om 15 uur.

Maatwerkbedrijf Den Azalee telt naast het strijkatelier ook onder meer drie Kringwinkels, een cateringdienst en een sociaal restaurant. Meer informatie op www.denazalee.be.