Deelgemeenten houden nieuwjaarsdrink JVS

10 januari 2019

17u19 0 Sint-Niklaas Na de nieuwjaarsdrink op de Grote Markt van Sint-Niklaas vorige zondag wordt er de komende weken ook in de deelgemeenten Nieuwkerken, Belsele en Sinaai geklonken op het nieuwe jaar.

In Nieuwkerken nodigt de dorpsraad de inwoners komende zondag 13 januari uit voor een nieuwjaarsdrink. Iedereen is er welkom op het dorpsplein Ten Bos vanaf 10.30 uur. De dorpsraad biedt iedereen er gratis glühwein, soep en een broodje aan.

In Belsele houden de dorpsraad Belsele Leeft en Belsele-Events op zaterdag 19 januari een nieuwjaardrink. Die vindt plaats van 17 tot 22 uur aan De Kouter in de Koutermolenstraat 8 in Belsele, met uiteraard ook daar fijne hapjes en drankjes.

Een dag later, op zondag 20 januari, wisselen tot slot ook de inwoners van Sinaai hun nieuwjaarswensen uit. De vzw Sinaai Leeft houdt de nieuwjaarsdrink op de Dries voor het gemeentehuis, vanaf 11 uur.