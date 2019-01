Dealer op heterdaad betrapt Kristof Pieters

25 januari 2019

14u13 0

Op het kruispunt van de Koningin Elisabethlaan met de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas werd donderdag een man op heterdaad betrapt tijdens het dealen van cannabis. Bij een huiszoeking werd een grote hoeveelheid drugs gevonden alsook materiaal dat wijst op drughandel. In de woning bevond zich ook een tweede verdachte. Beide mannen van 23 en 22 jaar uit Sint-Niklaas bekenden de feiten. Ze werden gearresteerd en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van drughandel. Het parket vraagt hun aanhouding.