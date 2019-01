De Zachte Kracht geeft gratis proeflessen taichi JVS

08 januari 2019

12u49 0 Sint-Niklaas De Taichischool De Zachte Kracht organiseert in januari gratis proeflessen taichi. Die vinden plaats in basisschool Broeders aan de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas.

De Taichischool De Zachte Kracht is actief op verschillende plaatsen in Vlaanderen, waar het de komende weken gratis proeflessen taichi aanbiedt. Geïnteresseerden kunnen er helemaal vrijblijvend komen kijken, mee oefenen en meer informatie vragen. “Iedereen is van harte welkom om onze boeiende bewegingskunst te komen ontdekken”, klinkt het.

De gratis lessen in Sint-Niklaas vinden plaats op donderdagavond 17 en 24 januari, telkens van 19.30 tot 20.30 uur, in basisschool Broeders in de Driegaaienstraat 8 in Sint-Niklaas.

Vooraf inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@taichi.be. Ter plaatse aanmelden kan ook. Alle info: www.taichi.be.