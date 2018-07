De Walvis beschermd als monument HISTORISCH WINKELPAND BLEEF SINDS 1919 QUASI ONVERANDERD JORIS VERGAUWEN

25 juli 2018

Sint-Niklaas Opmerkelijk: voor het eerst wordt een winkelpand in Sint-Niklaas beschermd als monument. Die eer valt de voormalige drogisterij De Walvis in de Ankerstraat te beurt, die sinds de opening in 1919 quasi onveranderd bleef. Zowel de winkelgevel als het hele interieur worden beschermd.

Terwijl in de Ankerstraat heel wat leegstaande winkels wachten op een nieuwe bestemming, ligt de toekomst van de alleroudste leegstaande winkel in de straat merkwaardig genoeg binnenkort helemaal vast. En aan die voormalige drogisterij mag niks meer veranderen, want het gebouw uit 1875 krijgt een bescherming als monument. De winkel is al een tiental jaar gesloten, maar er is nog niks gewijzigd, noch aan de gevel, noch aan het interieur, noch aan de producten die er werden verkocht. Alles staat er nog alsof de winkel gisteren de deuren sloot.





Straffer zelfs, de winkel ziet er nog quasi hetzelfde uit als bij de opening op 19 mei 1919. "De winkel heeft er altijd zo uitgezien. Het enige dat er aangepast is in al die decennia is de kleur van de kasten. Die waren vroeger beige, later groen", vertelde Josephine Amand drie jaar geleden nog, op 93-jarige leeftijd. Zij woonde toen nog altijd in het pand, maar is recent verhuisd naar een rusthuis.





Authentieke winkelinterieur

De Walvis raakte in heel Vlaanderen bekend toen een foto van de winkel de cover van het boek 'Goed bewaarde winkelinterieurs' van Katherine Ennekens sierde, die zich met haar vzw Arsène bekommert om erfgoed. "In De Walvis is de tijd echt blijven stilstaan. Ik heb het hele land doorkruist, op zoek naar oude winkels. Bijna nergens is er zo'n goed bewaard winkelpand te vinden. Het interieur, de sfeer, de reclame, de inboedel, de producten: het is allemaal intact gebleven, zoals het meer dan vijftig jaar geleden was."





Enkele jaren geleden vroegen de Vlaamse erfgoedorganisatie Herita en vzw Arsène al eens om de bescherming van dit historische winkelpand. "In Parijs en Amsterdam worden vergelijkbare historische winkels gebruikt in de citymarketing. Hoewel het geen eenvoudige zaak is om deze winkels en hun interieurs te herbestemmen, zouden er daarvoor inspanningen moeten gebeuren. Authentieke winkelinterieurs zoals dat van De Walvis hebben grote erfgoedwaarde en herbergen heel wat verhalen en herinneringen."





Beschermd als monument

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), ook bevoegd voor erfgoed, gaat nu over tot de bescherming van de voormalige drogisterij als monument. "Het is een unieke en gaaf bewaarde drogisterij. Dankzij het volledig bewaarde winkelinterieur uit 1919 geeft ze een zeldzame blik op het winkelgebeuren en het dagelijkse leven aan het begin van de twintigste eeuw", motiveert Bourgeois. "Zowel de straatgevel met beschilderde gevelreclame, de winkelvitrines, het volledige winkelinterieur met vast en los meubilair als de aanpalende functionele ruimtes zijn gaaf bewaard, waardoor dit handelspand een hoge authenticiteit bezit."





De stad is blij met de bescherming van het historische pand. "Het is een uniek winkelpand, dat net als vele art-decowoningen nu wordt beschermd. Het is nu nog in privéhanden, maar de eigenares heeft geen kinderen. Als die vraag wordt gesteld, zullen we als stad kijken wat de mogelijkheden zijn, in samenspraak met het museum. Maar op dit moment ligt dat nog niet op tafel", aldus cultuurschepen Annemie Charlier (N-VA). De Walvis is nu 'voorlopig' beschermd. Tot 14 augustus loopt er een openbaar onderzoek. Binnen negen maanden beslist minister-president Bourgeois dan over de definitieve bescherming van De Walvis.