De Ster pakt uit met paasevent en vuurwerkshow JVS

09 april 2019

11u34 0 Sint-Niklaas In april staan er op recreatiedomein De Ster twee mooie evenementen op het programma. Op paasmaandag is er ‘Eieren na Pasen’ voor gezinnen, op zaterdag 27 april pakken artiesten uit alle hoeken van de wereld er uit met de grootse vuurwerkshow ‘Ignite’.

Net zoals de voorbije jaren vindt op het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas op paasmaandag 22 april het evenement ‘Eieren na Pasen’ plaats. Van 14 tot 18 uur is er vanalles te beleven in een speciaal ingerichte zone op het domein, aan de grote speeltuin. Voor alle kinderen zijn er paaseieren. In totaal liggen er liefst 10.000 paaseieren klaar, net als 100 kilo kleinere paaseitjes. Kinderen kunnen er ook op zoek gaan naar gouderen eieren die een prijs opleveren. Er is heel wat randanimatie, van grime, clowns en springkastelen tot klimmuren en een kinderdisco. Bumba komt ook langs.

Ignite

Op zaterdag 27 april is er dan weer ‘Ignite’, een grote vuurwerkshow aan het voetbalveld vanaf 21 uur. Dat weekend komen een 200-tal topvuurwerkartiesten uit de hele wereld naar De Ster voor workshops. Zij houden zaterdagavond een publieksshow.

Ignite is de Belgische ‘flow arts community’, die voor haar tweedaagse samenkomst van nationale en internationale vuurartiesten voor het eerst afzakt naar domein De Ster. Dans, beweging, jongleren en andere acrobatische kunstjes met hoepels, stokken, vuur en vlammen maken van het geheel een indrukwekkend spektakel. “We bouwen daar een heel feestje rond, met catering en muziek vanaf de namiddag. Leuk is ook dat er die dag een zwemmer komt oefenen voor zijn poging om het Kanaal over te steken. Die man moet minstens zes uur zwemmen om die poging te mogen ondernemen. ‘s Avonds om 21 uur is er de geweldige vuurwerkshow, met echte toppers. Het is een beetje een uitloper van ‘Putteke Winter’”, aldus De Ster-directeur Pieter Debaets.

De vuurwerkshow duurt ongeveer een uur. Het domein blijft die zaterdag open tot 23.30 uur. Op beide evenementen is de gewone toegangsprijs van kracht.