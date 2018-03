De Ster krijgt avontuurlijk waterpark NIEUWE ATTRACTIES EN MEER EVENEMENTEN OP RECREATIEDOMEIN JORIS VERGAUWEN

29 maart 2018

02u44 1 Sint-Niklaas De provincie steekt een tandje bij op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas, met een reeks nieuwe investeringen in veiligheid en aantrekkelijkheid. Opvallende nieuwigheden: de uitgebreide kinderboerderij en een avontuurlijk waterpark op de plek van het 50 meterbad. Ook het aantal evenementen zit fors in de lift.

Vanaf dit weekend start op het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas het (betalende) zomerseizoen. Tijd voor gedeputeerde Peter Hertog (sp.a) en De Ster-directeur Pieter Debaets om vooruit te blikken. Elk jaar zet de provincie een budget van 800.000 euro opzij voor de nodige vernieuwingen. "Ook dit jaar zijn er een reeks ingrepen. We zijn ook bezig met de opmaak van een groot masterplan voor De Ster, dat zal aangeven waar we met het domein op een iets langere termijn naartoe willen. Dat zal nog voor de zomer klaar zijn", aldus Hertogs.





Daarin zal onder meer het inrichten van een evenementenweide en een logistieke toegang staan. Want De Ster heeft steeds meer succes als evenementenlocatie. "We krijgen veel aanvragen binnen, zeker voor dance events. Als we zouden willen, was hier elk weekend een technofeest. Maar we blijven een recreatiedomein én houden maximaal rekening met de omwonenden. Ook voor bedrijfsevents, zoals voor barbecues op het strand krijgen we veel aanvragen. We zijn blij dat De Ster als aantrekkelijke plek wordt gezien, maar we moeten een evenwicht bewaren." Nieuw dit jaar zijn onder meer 'Techno for Humanity' (15/04), de triatlon 'Scoutsatlon' voor Vlaamse scouting (28/04) en het dance-event 'Thé Dansant' op het strand (24/06). The Big Bounce (22-23/09), Run For Our Lives (13-14/10), Putteke Winter (24/11), Waaslandcross (22/12) en de Wase IJsberenduik zijn blijvers





De accommodatie krijgt ook een aantal nieuwigheden. Op de plaats van het 50 meterbad komt er een Wibit-park, een groot avontuurlijk waterpark met opblaasbare attracties, van 2 juni tot 30 september. Een uurtje kost 7 euro. Daar zal ook een mobiel cateringpunt staan. Baantjes zwemmen kan aan de andere kant van de zwemzone. Daar wordt een 100 meterbad ingericht.





Hoger hekken

Verder komt er een nieuwe peuterspeeltuin en een zone met een grote 'airtrampoline'. De trampolines aan de kant van de Lange Rekstraat verdwijnen en maken plaats voor een groene, educatieve zone. De kinderboerderij krijgt nieuwe dieren en wandelpaden. Het park wordt 'vosvrij' gemaakt. En tot slot kreeg het domein aan de kant aan de Vossekotstraat een nieuw en hoger hekken. Heel wat jongeren klommen daar vorige zomer nog het domein in. "De samenwerking met een private bewakingsfirma gaat ook verder. Al waren er vorig jaar amper incidenten. De Ster had vroeger een negatievere naam, dat is veranderd." Door werken in de Vossekotstraat zal de bushalte verhuizen naar de Lange Rekstraat. Aan die toegang komt een extra kassa.