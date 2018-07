De Ster is dertiende populairste Vlaamse attractie 14 juli 2018

Sint-Niklaas Uit cijfers van Toerisme Vlaanderen blijkt dat De Ster de dertiende populairste toeristische attractie van Vlaanderen is. Het laat daarmee onder meer Boudewijn Seapark en Technopolis achter zich.

Het is op z'n minst verrassend, maar provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas staat in de top twintig van de meest populaire toeristische attracties in Vlaanderen. Dat blijkt uit het jaarrapport van Toerisme Vlaanderen, op basis van de bezoekerscijfers van 2017. De Ster prijkt daar op nummer dertien en laat onder meer Boudewijn Seapark, Technopolis en Bokrijk achter zich.





334.290 bezoekers

Op nummer 1 staat Plopsaland, gevolgd door rondvaarten op de Brugse Reien, de Sint-Baafskathedraal in Gent, Planckendael, de Zoo van Antwerpen en Bellewaerde. Dat De Ster in dat gezelschap staat, is een verrassing. "In 2017 zijn er precies 334.290 bezoekers geteld op De Ster, in de periode tussen mei en oktober waarin de toegang tot het domein betalend is. In dit cijfer zitten dus nog niet de niet-gekende cijfers in van de bezoekers tijdens de gratis wintermaanden", klinkt het.





Voor de abonnementen hanteert de provincie een rekenmodel om een gemiddeld aantal bezoeken te registreren. De goeie weersomstandigheden in 2017 waren voor De Ster uiteraard van groot belang. Maar dat het domein na vele jaren van kommer en kwel nu als een Vlaamse topattractie wordt gezien, is onverwacht.





(JVS)