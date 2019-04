De Molteni’s op bezoek bij Eddy Merckx: Sint-Niklase band bij de Kannibaal voor goede doel JVS

03 april 2019

18u33 0 Sint-Niklaas De Molteni’s, een band uit Sint-Niklaas, zijn op bezoek geweest bij Eddy Merckx. De Kannibaal zette zijn handtekening op zijn legendarisch Molteni-truitje, dat wordt geveild voor het goede doel.

Ze hadden het nooit verwacht, maar toch werden de Molteni’s onlangs thuis bij Eddy Merckx ontvangen, in Sint-Brixius-Rode. De muzikanten uit Sint-Niklaas zijn al een jaar op pad met de truitjes van de Molteni-ploeg, waarmee de Kannibaal reed in zijn gloriejaren. Ze begonnen er vorig jaar mee, naar aanleiding van een schoolfeest van de OLVP-basisschool in de Watermolendreef. “Met enkele papa’s kregen we het idee om een ludieke muziekband te vormen voor het schoolfeest. Aangezien het thema ‘sport’ was, gingen we op zoek naar een originele groepsnaam en dito outfits. We kwamen meteen uit bij de grootste sportman aller tijden, Eddy Merckx. We kochten ons enkele Molteni-outfits en doopten de band ‘De Molteni’s’. Na een geslaagd optreden op het schoolfeest volgden er nog vele anderen en nu, exact een jaar na onze oprichting, spelen we bijna wekelijks wel ergens te lande”, vertellen ze.

Goede doel

Op 27 april spelen De Molteni’s op ‘Levensloop Gent’, een evenement ten voordele van de Stichting tegen Kanker. “Ze vroegen ons of we iets origineels te veil hadden. Toen ontstond het maffe plan om één van onze shirts te laten signeren door Eddy Merckx zelf. We probeerden hem via via te contacteren, maar de meesten vertelden ons dat het quasi onmogelijk zou zijn om dicht bij de Kannibaal te raken, laat staan een shirt te laten signeren. Tot we plots telefoon kregen: ‘Jullie worden morgen verwacht bij Eddy thuis!’. Geweldig! Hij wachtte ons op in zijn woning. Een ontmoeting om nooit te vergeten!”

Het truitje wordt hier geveild. Momenteel is het hoogste bod 250 euro.