De Lijn vervoert minder feestgangers

Afgelopen oudejaarsnacht vervoerde De Lijn in Oost-Vlaanderen 15.400 reizigers. Dat zijn er ongeveer 5 procent meer dan vorig jaar maar in de regio Waasland ging het aantal gebruikers van de feestbussen wel achteruit. 13.700 reizigers maakten gebruik van de 35 feestlijnen die in de hele provincie werden ingelegd. In het Waasland reden tien feestbussen uit. Samen vervoerden ze 2.600 feestvierders, dat is 9 procent minder dan vorig jaar. Met 960 reizigers was de verbinding Sint-Niklaas-Antwerpen Linkeroever het populairst. (PKM)