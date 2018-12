De Kringwinkel kleedt winterchalet ijspiste aan JVS

12 december 2018

19u12 1 Sint-Niklaas De uitbaters van de ijspiste op de Grote Markt in Sint-Niklaas hebben de Kringwinkel van Den Azalee ingeschakeld om voor de nodige decoratie in de winterchalet te zorgen. De medewerkers van de Kringwinkel brachten er een gezellige, winterse sfeer met bijzondere spullen die anders op de afvalberg terecht waren gekomen.

“We tonen ook graag eens buiten de muren van de Kringwinkel wat er allemaal mogelijk is met herbruikbare spullen. Die kans krijgen we niet zo vaak. Net daarom was het zo leuk en bijzonder om de winterchalet van de ijspiste te mogen aankleden”, aldus Tine Van Langenhove van de Kringwinkels Den Azalee, die samen met een groep medewerkers de chalet onder handen nam. “We zijn drie maanden geleden begonnen met spullen te selecteren, uit de stroom goederen die bij ons binnenkomt. Uiteindelijk hebben we de expertise in huis om met al die spullen één mooi geheel te maken, deze keer op maat van de winterchalet. Van de wanddecoratie, de kerstversiering tot de gordijntjes: alles komt uit de Kringwinkel.”

Ook voor uitbaters Bram Lanoye en Dirk Van de Merckt van de ijspiste geeft dit een grote meerwaarde. “Dit is een heel fijne, duurzame samenwerking. We zijn er heel tevreden over. Voordien was de inrichting wat meer een kakofonie, nu is echt één geheel, en mét een groot sociale en ecologische meerwaarde.”

Talenten

Aan de meeste decoratiespullen in de winterchalet hangt ook een verwijzing naar de Kringwinkel. “We willen toch graag dat de bezoekers wéten dat de Kringwinkel hier aanwezig is. Het is ook fijn dat onze medewerkers hun talenten eens kunnen tonen aan het grote publiek. Dat kan voor hen ook een springplank zijn naar werk buiten de sociale economie”, aldus Den Azalee-voorzitter Kris Van der Coelden.

Den Azalee biedt als sociaal economiebedrijf momenteel werk aan een 250-tal mensen, die het begeleidt en opleidt voor een job op de reguliere arbeidsmarkt. “Dat is een belangrijke doelstelling van Den Azalee. Daarom is het heel goed dat wij als sociaal economiebedrijf kunnen samenwerken met een private partner. De medewerkers kunnen hier eens proeven van het werk voor een private organisatie. En natuurlijk mogen we ook het duurzaam en ecologisch aspect niet vergeten. We kunnen hier ook het hergebruik verder promoten. Want ook deze decoratiespullen komen niet op de afvalberg terecht.”

Ook vorig weekend op de kerstmarkt was Kringwinkel Den Azalee al aanwezig. Daar richtte het de centrale, overdekte podiumruimte in met zetels en verlichting.

