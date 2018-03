De Klokke en het Bijshuis feestelijk geopend 19 maart 2018

02u26 0 Sint-Niklaas Twee organisaties in de gehandicaptenzorg hebben in Sint-Niklaas een vernieuwende woonvorm geopend. Bij De Klokke zijn er twaalf nieuwe flats voor mensen met een beperking die zelfstandig kunnen wonen. In het Bijshuis hebben zeven ouders een eigen plekje voor hun negen kinderen met een beperking ingericht.

De 41-jarige Filip woont al 18 jaar in het gezinsvervangend tehuis De Klokke. De man met een verstandelijke beperking werkt in een beschutte werkplaats en kan zich meer dan behoorlijk zelfstandig redden. Zijn droom is nu uitgekomen, met een eigen zorgflatje waar zijn vriendin Pascale elk weekend kan komen logeren. De twaalf nieuwe flats bevinden zich vlak naast De Klokke aan de Abingdonstraat. Een investering van 1,3 miljoen euro, dat De Klokke samen met de coöperatieve vennootschap Inclusie Invest voor elkaar kreeg. Heel wat bedrijven, familieleden en sympathisanten brachten kapitaal aan en zijn aandeelhouder geworden van dit zorgproject.





In de Watermolenwijk II opende zaterdag ook het Bijshuis. Dat is een privaat zorgproject van zeven ouders met negen kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking uit het Waasland. Zij creëerden een nieuwe thuis voor hun kinderen in combinatie met de nodige professionele zorg. "Dit zorgt voor gemoedsrust. Ook als wij er niet meer zouden zijn, is hún toekomst verzekerd", zeggen de 'Bijsouders', waaronder oud-wielrenner Tom Steels en de Sint-Niklase museumconservator Ward Bohé.





Ook vzw Bijs kon rekenen op heel wat steun. Zo geeft de stad, de bouwgrond voor 60 jaar in erfpacht. (JVS)