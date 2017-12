De 'kanaalmoord' gaat naar beroep 02u51 2 Sint-Niklaas Het parket heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak van Cidem S. (28). Begin deze maand stond ze samen met haar man Tevfik S. (36) uit Sint-Niklaas terecht voor de moord op Ozan Karagöz.

De Turkse Gentenaar werd in 2014 gewurgd teruggevonden in het kanaal Gent-Terneuzen. Het slachtoffer had een affaire gehad met de vrouw en werd daarvoor gestraft met een eremoord.





"Het koppel handelde als één team", was het parket formeel in eerste aanleg. Toch werd de vrouw vrijgesproken, terwijl haar man dertig jaar cel wacht. Het parket tekent nu beroep aan tegen die vrijspraak. Ook Tevfik S. tekende al beroep aan tegen zijn celstraf. De zaak komt nu voor het hof van beroep in Gent.





