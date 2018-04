David Troch geeft gedicht in bruikleen 25 april 2018

David Troch, dichter, schrijver, regisseur en van 2014 tot 2016 stadsdichter van Gent, heeft het originele exemplaar van zijn gedicht 'deelgenoot' in bruikleen gegeven aan de bibliotheek van Sint-Niklaas. David tikte dit gedicht, waarin hij de 14 deelgemeenten van Gent een plaats geeft, op één van de schrijfmachines van W.F. Hermans in boekhandel De Limerick tijdens zijn stadsdichterschap. Het gedicht is een unieke bijdrage aan de expositie 'Nooit meer typen', die nog tot 23 april in de bibliotheek loopt en waarvan 15 schrijfmachines van W.F. Hermans de kern vormen. Met de bijdragen van meer dan 30 hedendaagse Vlaamse auteurs is het een originele tentoonstelling over het ambacht van het schrijven.





