Daniël Ost tovert met orchideeën op Orchid Show in New York 30 maart 2018

Sint-Niklaas De Sint-Niklase bloemsierkunstenaar Daniël Ost gooit momenteel hoge ogen op de Orchid Show in de New York Botanical Garden in de Verenigde Staten.

Orchideeën, al decennialang horen ze bij de meest geliefde tinten in het kleurenpalet van bloemsierkunstenaar Daniël Ost uit Sint-Niklaas. Op heel wat exposities in binnen- en buitenland gebruikt hij deze veelzijdige bloem voor zijn florale creaties en installaties, van een stomende dance-tent op het festival Tomorrowland tot in de keizerlijke vertrekken in Japan, meer dan 9.000 kilometer verderop.





Apart

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Daniël Ost momenteel één van de hoofdgasten is op de wereldvermaarde Orchid Show in de Botanical Garden in New York, waar dat event aan de zestiende editie toe is en nog tot 22 april te bezoeken is. Er worden duizenden orchideeën tentoongesteld met daarbij ook een reeks installaties van onze stadsgenoot Daniël Ost.





"Ik zag deze kans als een prachtige uitdaging. De collectie hier aanwezig is al behoorlijk indrukwekkend, net als de toewijding van de mensen in de New York Botanical Garden. Ikzelf wil hier vooral de eigenheid van orchideeën benadrukken. Veel soorten zijn epifyten: ze groeien op bomen, helemaal op zichzelf en niet in clusters. Ik heb dus geen kleurrijke combinaties gemaakt, maar heb elke plant individueel laten schitteren. Eén bloem apart zegt soms meer dan tienduizend bloemen bij elkaar", legt de bloemsierkunstenaar uit. (JVS)