Daniël Ost opent pop-upwinkel aan de kust JVS

04 september 2018

19u00 0 Sint-Niklaas Het vermaarde Sint-Niklase bloemenhuis Daniël Ost en luxelabel Friday slaan de handen in elkaar en openen een exclusieve winterboetiek in Knokke.

Liefhebbers van de bloemsierkunst van Daniël Ost kunnen tot eind december niet alleen in Sint-Niklaas en Brussel maar ook in Knokke terecht, waar het bloemenhuis uit Sint-Niklaas aan de Kustlaan een pop-upstore opent samen met de modezaak Friday Boutique. Daniël Ost zal er niet alleen kunstige florale boeketten en de klassieke boeketten voor particulieren en winkels aanbieden, maar ook klanten in Knokke-Heist ondersteunen met volledige decoraties op maat. Met het oog op de feestdagen biedt de bloemenzaak zelfs een service aan huis aan voor iedereen die de feestdagen aan zee stijlvol wil vieren. "Naast ons uitgebreid assortiment bloemen kunnen klanten bij ons terecht voor onder meer kerst- en tafeldecoratie. Van verrassende handgemaakte kerstornamenten tot een volledige florale sfeerschepping, een interieur wordt al snel magisch door de gepaste tafelschikking en het gebruik van de juiste accessoires", aldus Nele Ost, die de klanten in Knokke zelf zal bijstaan.

De winterboutique bevindt zich in de Kustlaan 255 in Knokke, opent op vrijdag 7 september en blijft open tot eind december. Openingsuren: maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 18.30 uur, op zondag van 11 tot 18 uur.