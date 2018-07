Dakbrand in Gouden Leeuwstraat 11 juli 2018

De brandweer en politie moesten zondagnacht rond 0.30 uur tussenkomen in een brand in een woning in de Gouden Leeuwstraat.





In de woning in renovatie was brand uitgebroken net onder het dak. De brandweer had de brand snel onder controle. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in het huis. De deskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. (PKM)