Dak stadhuis wordt na vier jaar hersteld INGANG BLIJFT OPEN BOUW NIEUWE VLEUGEL START IN NAJAAR JORIS VERGAUWEN

29 januari 2018

02u26 0 Sint-Niklaas Vandaag start de vernieuwing van het dak van het stadhuis. Daarmee wordt de schade aan het dak hersteld die werd veroorzaakt door de Pinksterstorm, intussen al vier jaar geleden. Na het bouwverlof in de zomer starten vervolgens de grootschalige werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe vleugel aan het stadhuis, aan de kant van de Parkstraat.

De werkzaamheden voor de herstelling van het dak van het stadhuis gaan vandaag van start, wat ook de inwoners zullen merken die in het stadhuis moeten zijn. De ingang blijft wel open, maar bezoekers moeten door een tunnel. Verder worden er ook een reeks maatregelen genomen tegen vallende brokstukken. De werkzaamheden aan het dak verlopen in twee fases. Eerst komt de vleugel tussen het neogotische gedeelte en de Onze-Lieve-Vrouwstraat aan bod. Daarna richt de aannemer zich in een tweede fase op het dak van het neogotische gedeelte van het stadhuis. Een ferme klus voor dakwerkers, die hiermee hun acrobatische kunstjes volop kunnen tonen. Aan de voorkant van het stadhuis worden de leien aangepakt met een hoogtewerker. Aan de achterzijde gebeurt dit door middel van een stelling die op de binnenplaats zal worden geplaatst. "Er wordt een werfzone ingericht aan de inkom van het stadhuis die enkele parkeerplaatsen en de fietsenstalling zal innemen. Er wordt ook een stelling geplaatst voor de dakwerkers. Zoals aangegeven, blijft de ingang van het stadhuis wel open. Maar om geen enkel risico te nemen, wordt er een tunnel ingericht als beschermingsmaatregel, net zoals er nog een aantal andere veiligheidsingrepen zijn tegen vallende brokstukken", schetst schepen voor Patrimonium Peter Buysrogge (N-VA).





Nieuwe vleugel

Intussen wordt ook de planning duidelijk voor de bouw van de nieuwe vleugel aan het stadhuis, aan de kant van de Parkstraat. De bouwvergunningsaanvraag loopt momenteel. "Bedoeling is om in de gemeenteraad van februari een opdracht uit te schrijven voor een aannemer. Dan zouden we na het bouwverlof in juli met de eigenlijke werkzaamheden moeten kunnen beginnen", aldus schepen Buysrogge.





Daarbij komt eerst de afbraak van de huizenrij in de Parkstraat aan bod. Momenteel is de stad eigenaar van de complete stadhuissite - het bouwblok tussen Grote Markt, Parkstraat, Sint-Jozefstraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat - met uitzondering van de twee gebouwen gelegen in de Sint-Jozefstraat 3 en 4.





Voor de verdere ontwikkeling en opwaardering van de stadhuissite, waarvoor met de nieuwbouw in de Parkstraat de eerste stap wordt gezet, wil de stad eigenaar worden van álle panden. "De mogelijkheid tot het verwerven van de resterende gebouwen wordt onderzocht", klinkt het.





De stad hoeft daar echter niet op te wachten om het ambitieuze en prestigieuze ontwerp van architectenbureau Robbrecht en Daem uit Gent te realiseren. Het rechterdeel van het stadhuis op de Grote Markt, naast het neogotische deel, gaat daarvoor ook tegen de grond. In de plaats komt een heel moderne stadhuisvleugel, op vier niveaus. Daarin komen onder meer de nieuwe stadswinkel, een 'zwevend' stadsarchief, een grote binnentuin, een prestigieuze receptiezaal en een terras met uitzicht op de Grote Markt. Kostprijs: iets meer dan 9 miljoen euro. In de loop van 2019 moet die nieuwe stadhuisvleugel klaar zijn.