Dag vol verkeersellende op E17 door wegenwerken Kristof Pieters

08 april 2019

18u59 0 Sint-Niklaas De wegenwerken op de E17 hebben maandag al voor heel wat verkeersellende gezorgd. Over een afstand van zo’n 8 kilometer tussen de grens van Sint-Niklaas en Waasmunster en de brug van de Neerstraat richting Gent wordt het asfalt over de volledige breedte van de weg vervangen.

Net voorbij de oprit Sint-Niklaas-West wordt het verkeer op de hoofdrijbaan teruggebracht van drie naar twee versmalde rijstroken. Op de parallelweg moet het verkeer van twee naar één rijstrook. In de 8-kilometer lange werfzone geldt een snelheidsbeperking. Dat zorgde op de eerste dag al voor lange files. In de vroege namiddag stond er zelfs een file van voor Haasdonk met een wachttijd die opliep tot ruim een half uur. Heel wat bestuurders zochten dan maar een alternatieve route waardoor vooral de N70 en de N16 heel wat sluipverkeer te slikken kreeg. Ook in delen van Sint-Niklaas verliep het verkeer bijzonder moeilijk.

De aannemer werkt wel met verschillende ploegen en dit 24 op 24 uur. Tegen deze avond was de aannemer volop bezig met het affrezen van de toplaag en was reeds 6 van de 8 kilometer asfalt afgefreesd. Als alles meezit zijn de werken in het paasweekend voltooid. In het weekend na Pasen en het daarop volgende weekend zal de E17 richting Antwerpen aangepakt worden en zal het fileprobleem zich waarschijnlijk verplaatsen naar Lokeren.