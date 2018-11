Dag van de Wetenschap lokt meer dan 600 bezoekers naar Odisee JVS

27 november 2018

20u14 0 Sint-Niklaas In hogeschool Odisee hebben meer dan 600 bezoekers de Dag van de Wetenschap beleefd.

Leerrijk, boeiend en vooral ook leuk en inspirerend: dat was de Dag van de Wetenschap in hogeschool Odisee in Sint-Niklaas. Meer dan zeshonderd mensen kwamen er proeven van wetenschap en techniek. Er waren heel wat workshops, zoals 3D-tekenen en printen, werken met de lasercutter, ‘Lego saves the world’, kijk eens door de bril van een dier tot de robotknuffelhoek, bestuur een computer met je lichaam en duik mee je hersenen in. Het aanbod werd heel erg gesmaakt, de vele jonge bezoekers waren heel enthousiast.