Dader handtasdiefstallen bij de kraag gevat

De politie van Sint-Niklaas heeft de dader gevat van twee handtasdiefstallen afgelopen weekend. Zaterdag werd een 76-jarige dame uit Sint-Niklaas van haar handtas beroofd, vlak bij het rusthuis in de Ankerstraat in Sint-Niklaas waar ze verblijft. Het slachtoffer raakte hierbij niet gewond. De dader werd tijdens zijn vlucht met een fiets gefilmd. Daags nadien, kort na de middag, kwam een oproep binnen bij de politie voor een nieuwe grijpdiefstal in de Regentiestraat in Sint-Niklaas. Een dader op de fiets trok de handtas uit de handen van een 78-jarige dame uit Sint-Niklaas. Ook zij bleef gelukkig ongedeerd. De dader kon in de onmiddellijke omgeving worden gevat. Het gaat om een 25-jarige man uit Sint-Niklaas zonder vaste woonplaats en goed gekend bij de politie. De man bekende beide diefstallen. Hij werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. (PKM)