d'Academie start met reeks nieuwe opleidingen JVS

04 september 2018

17u05 1 Sint-Niklaas De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, of kortweg d’Academie, start met zes nieuwe opleidingen voor volwassenen. Ook voor jongeren zijn er een aantal veranderingen.

Het nieuwe decreet zorgt in het kunstonderwijs voor heel wat nieuwe impulsen. Ook in Sint-Niklaas is dat het geval, waar zich de grootste kunstacademie van het land bevindt. Voor volwassenen heeft d'Academie zes nieuwe richtingen in petto: Levend Model in 2D of 3D, Cross-Over, Atelier In-Zicht, Projectatelier, Ontwerp-Labo en Beeldende en Audiovisuele Cultuur. "We hebben een rijke traditie van kunstopleidingen. We bieden de gekende opleidingen aan, met beeldhouwkunst, schilderkunst, tekenkunst en vrije grafiek. Daarnaast hebben we de laatste decennia een ijzersterke reputatie opgebouwd in de toegepaste kunsten en ontwerpopleidingen, van mode- en schoenontwerpen, textiele kunst, keramiek en juweelontwerp tot interieurvormgeving, illustratieve vormgeving, fotokunst en film-video-animatie. Nu pakken we uit met zes nieuwe opleidingen die verder verdiepen en verbreden", aldus d'Academie-directeur Niko Van Stichel.

Graphic Storytelling

Voor jongeren zijn er twee nieuwigheden. Op vrijdag is er een digitaal atelier Graphic Storytelling en maandelijks komt er een atelier rond textiele kunst. "Verder worden de lesblokken voor kinderen van 6 tot 12 jaar teruggebracht naar 2 uur per week. Voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar richten we een aantal lesmomenten in van 3 uur per week, om de overschakeling naar de jongerenateliers voor te bereiden. Daarnaast starten we met een aantal naschoolse lesmomenten om kinderen te bereiken die op onze traditionele momenten andere bezigheden hebben. Op dinsdag kunnen kinderen naschools terecht in de hoofdschool, in Nieuwkerken en in Sinaai, op donderdag is dat in de hoofdschool, in het Sinbad en in Belsele. De lessen starten dan om 16 uur en eindigen om 17.40 uur."

Inschrijven in d'Academie kan tot 30 september. Proeflessen zijn de hele maand mogelijk. Alle info op www.academiesintniklaas.be.