d'Academie Podium houdt toonmoment jazz, pop en rock

05 maart 2019

16u29 0 Sint-Niklaas Op woensdag 13 maart houdt d’Acamedie Podium in Sint-Niklaas een bijzonder toonmoment op de VTS-site.

De combo’s jazz, pop en rock van d’Academie Podium laten die avond zien waartoe ze in staat zijn. Ze serveren een toonmoment voor het publiek, onder leiding van muziekdocenten Ben Fleerakkers en Ramsy Irani. De toegang is gratis, iedereen is welkom.

Het toonmoment vindt plaats op woensdag 13 maart van 19.30 tot 21 uur, op de VTS-site in Sint-Niklaas.