Cultuurminister geeft subsidies aan project ‘Talen kleuren de wereld’

15 januari 2019

14u26 0 Sint-Niklaas Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) kent een projectsubsidie van 21.825 euro toe aan de stedelijke bibliotheek van Sint-Niklaas. Later dit jaar pakt de bib uit met ‘Talen kleuren de wereld’, een bijzonder project waar liefst 21 partners aan meewerken. Onder meer de verkiezing van het mooiste Sint-Niklase dialectwoord staat dan op het programma.

Minister Gatz heeft in totaal 1.785.269 euro subsidies toegekend aan culturele projecten met bovenlokale uitstraling in Vlaanderen. In totaal 128 projecten van verenigingen, professionele kunstenhuizen of lokale besturen krijgen zo’n subsidie. Daarbij ook de stedelijke bibliotheek van Sint-Niklaas, die als enige uit de regio in deze subsidieronde Vlaamse steun krijgt voor een cultureel project.

De bib pakt in mei en juni uit met ‘Talen kleuren de wereld’, met een hele reeks workshops, lezingen, een colloquium, exposities en rondleidingen. “We gaan aan de hand van taal in al zijn facetten de diversiteit van onze stad en regio in de kijker zetten. Enkele hoogtepunten die we nu al kunnen prijsgeven: een gedicht van Tom Lanoye waar Vormingplus met de Babbeloniëgroep mee aan de slag gaat, een expo van Expart waarbij jonge kunstenaars betrokken zijn, een bijzondere avond in muziekclub ’t Ey, een colloquium met de Erfgoedcel en de UGent, het Wereldkoor in De Foyer en de verkiezing van het mooiste Sint-Niklase dialectwoord.” Liefst 21 partners werken mee, waaronder Odisee, Erfgoedcel Waasland, JOS, Expart, het stadsarchief, Vormingplus Waas & Dender, UGent, De Foyer en ‘t Ey.