Cultureel ambassadeur opent grote expo in Eindhoven JVS

07 november 2018

11u33 2 Sint-Niklaas Stef Van Bellingen, cultureel ambassadeur van de stad Sint-Niklaas, opent komende zaterdag een grootschalige tentoonstelling in Eindhoven.

De expo heet ‘The Secret Life of Materials’ en is een internationale groepstentoonstelling rond de eigenzinnigheid van materiaal. Hoe gaan kunstenaars om met hun materiaal? Weet de maker het materiaal te bedwingen? Wil het materiaal gehoorzamen? Of verleidt de eigengereidheid van het materiaal de maker tot verrassingen?

Stef Van Bellingen, artistiek directeur bij kunstenplatform WARP en onafhankelijk curator, selecteerde hiervoor 19 internationale kunstenaars. Hij presenteert van hen grotendeels nieuwe, nooit eerder vertoonde creaties op twee locaties in Eindhoven: de Pennings Foundation en werkplaats Beeldenstorm/Daglicht.

Stef Van Bellingen, die in het verleden al grootschalige groepstentoonstellingen op verschillende locaties organiseerde, zoals Coup de Ville in Sint-Niklaas, werkt vaak met kunstcreaties die specifiek voor de tentoonstelling zelf worden gecreëerd of die er voor de allereerste keer een plek zullen krijgen.

Als cultureel ambassadeur van de stad Sint-Niklaas vervult hij hiermee ook één van zijn opdrachten, namelijk de culturele uitstraling van Sint-Niklaas in het buitenland vergroten.

Deelnemende kunstenaars: Tim Breukers (NL), Nacho Carbonell (ES), Hans De Wit (NL), Stefaan Dheedene (BE), Guy Du Cheyne (BE), Hadassah Emmerich (NL), Zarah Hussain (UK), Buster Keaton (USA), Sigve Knutson (NOR), Carlo Lorenzetti (USA), Mieke Meijer (NL), Erwin van Doorn & Inge Nabuurs (NL), Cecilia Rebergen (NL), Robbert&Frank Frank&Robbert (BE), Octave Vandeweghe (BE), Sarah Joy Zwarts (NL), Vrijgieterij (NL), Erfgoedhuis(NL) en U.V.A. (NL).

De expo opent op 10 november en loopt daarna nog tot en met 9 december. Info en programma: www.thesecretlifeofmaterials.nl.