Crowdfunding voor nieuwe recreatieruimte Broederschool 07 maart 2018

02u43 1

Om de leerlingen van de derde graad van de Handelbroederschool in Sint-Niklaas een aantrekkelijke recreatieruimte aan te bieden, wordt er een crowdfundwedstrijd opgestart.





Het moet een ruimte worden waar ze volop kunnen ontspannen tijdens de middagpauze. Om dat te bereiken én om de buurt te betrekken, hebben enkele leerkrachten een originele aanpak bedacht via crowdfunding.





"Door de werken voor de nieuwbouw hebben onze leerlingen al geruime tijd geen échte ruimte meer op school. Dat is volgend jaar achter de rug en dan willen we hen een bijzondere plaats geven, een mooie recreatieruimte. Onze leerlingen gaan nu tijdens de middagpauze vaak de straat op, wat mogelijk in de buurt als storend kan ervaren worden. Daarom willen we de 'crowd' overtuigen om mee te werken aan deze ruimte voor de derde graad."





Deze week gaan de leerlingen de straat op om het project bekend te maken. Zaterdag volgt een infomoment voor buurtbewoners, familie, stad en leerkrachten. "Het gaat niet over zomaar geld doneren. Bij crowdfunding staat er iets tegenover. Wie 5 euro geeft komt op onze 'wall of fame' terecht. Wie 20 euro doneert, schenkt een stoel die zijn/ naam zal dragen. Voor 30 euro gebeurt hetzelfde op een zitzak. Voor 200 euro verschijnt de naam op onze toog. En eens de ruimte klaar is, nodigen we elke donateur uit voor een lunch in deze ontmoetingsruimte. We denken dat dit project, dat we integreren in de buurt, heel sterk bindend kan werken. We trachten 1.500 euro te verzamelen om een startbudget te hebben", klinkt het bij de school. (JVS)