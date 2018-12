CrossFit Gym Project roeit klok rond voor prematuurtjes JVS

11 december 2018

20u13 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag 15 december organiseert CrossFit Gym Project in Sint-Niklaas ‘Row for Life’, een twaalf uur durende roeimarathon.

In een bedrijfshal aan de August De Boeckstraat 9F in Sint-Niklaas is CrossFit Gym Project al een vijftal jaar actief. De geëngageerde club gaat er zaterdag haar steentje bijdragen voor De Warmste Week van Studio Brussel, met de actie ‘Row For Life 2.0'. Dat is een roeimarathon van twaalf uur lang. Dat doen ze ten voordele van de vzw Dappere B-Engeltjes die verbonden is aan het UZ Gent en ouders van te vroeg geboren baby’s ondersteunt.

De roeimarathon bestaat in twee varianten. Voor de echte sportievelingen is er de competitie, waarin verschillende teams het onderling tegen elkaar opnemen en 12 uur lang zoveel mogelijk kilometers roeien. Maar er is ook de fun-roeiwedstrijd, voor de recreatieve roeiers. ‘Row for Life’ start zaterdag om 9 uur en duurt tot 21 uur.

De opbrengst gaat integraal naar de vzw Dappere B-Engeltjes. Die organisatie van het UZ Gent begeleidt en ondersteunt ouders van prematuurtjes die op de materniteit van dat ziekenhuis geboren worden. “Het werk dat ze verrichten en steun die zij bieden, zijn cruciaal voor ouders van te vroeg geboren baby’s en hun omgeving. We hopen met onze actie er voor te kunnen zorgen dat ze in de toekomst hun activiteiten kunnen verderzetten. De inschrijvingen voor de roeimarathon zijn intussen afgesloten, maar je kan de Dappere B-Engeltjes nog steunen door langs te komen voor een hapje of drankje in de winterbar of een lotje te kopen voor onze tombola”, klinkt het bij Jolien Stremersch en Shaun Verrekt.