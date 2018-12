Crisisnetwerk zoekt vrijwilligers JVS

18 december 2018

22u07 0 Sint-Niklaas Het crisisnetwerk in Sint-Nikaas is op zoek naar extra vrijwilligers. De groep van hulpverleners heeft een permanentieregeling om tussen te komen in crisissituaties buiten de kantooruren.

Het crisisnetwerk is een initiatief van het OCMW van Sint-Niklaas in samenwerking met verschillende diensten en instellingen. Jaarlijks komen er een veertigtal oproepen binnen die de vrijwilligers in een beurtrol behandelen. De oproepen komen vanuit de politie of de spoeddienst van AZ Nikolaas. Het crisisnetwerk is actief op weekdagen van 16.30 tot 8 uur ‘s morgens en doorlopend tijdens het weekend en feestdagen. Ze zorgen voor een luisterend oor en tijdelijke huisvesting in samenwerking met opvangdiensten.

De vrijwilligersgroep gaat nu op zoek naar nieuwe collega’s. Er wordt een onkostenvergoeding, omniumverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels voorzien tijdens het uitvoeren van de opdracht. Er wordt een infomoment gepland met een ontbijtbijeenkomst op dinsdag 5 februari 2019 in het Welzijnshuis, van 8 tot 9 uur.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met charlotte.riemaecker@sint-niklaas.be, via 03/778.62.08 of 0470/71.31.96, vóór 25 januari 2019.