Crèmerie François opent ijssalon in Knokke JVS

22 januari 2019

17u33 0 Sint-Niklaas Crèmerie François uit Sint-Niklaas opent in maart een nieuw ijssalon in Knokke. Het wordt de derde winkel van de bekende crèmerie. Sinds 2016 is er ook al Crèmerie Gerard, het kleine broertje van François in Gent.

Crèmerie François spreidt zijn vleugels uit. Na Gent in 2016 gaat het Sint-Niklase ijssalon ook een winkel openen aan de kust. De nieuwe François-telg krijgt een plek aan de Dumortierlaan in Knokke. Tegen maart moet het ijssalon er de deuren openen.

Crèmerie François bestaat intussen al 91 jaar in Sint-Niklaas. Het is daarmee het oudste ijssalon in ons land. François is echter ook al lange tijd het meest gerenommeerde ijssalon van België. “We krijgen heel vaak de vraag vanuit andere steden of we er een nieuwe vestiging willen openen. Dat is fijn, maar natuurlijk moet voor ons het héle plaatje kloppen. In Gent is het gelukt omdat we de geknipte persoon hadden én er een goed pand beschikbaar kwam. Het moment is er nu ook om in Knokke een nieuw ijssalon te openen. Met Gunther Geerinck hebben we een uitbater die we heel goed kennen, waarmee we een echte vertrouwensband hebben. Hij is van het Waasland en kent ons ijssalon ook heel goed. We waren samen met hem al een tijdje aan het zoeken naar een geschikt pand. Dat hebben we gevonden in Knokke. We kunnen daar een ijssalon openen in een mooi hoekpand, met veertig zitplaatsen en een groot terras, op wandelafstand van de zeedijk”, vertelt Christophe Penneman, zaakvoerder van Crèmerie François.

De link met Sint-Niklaas blijft voor Crèmerie François echter prioritair. “Het pasteuriseren van de melk zal nog steeds in Sint-Niklaas gebeuren. Het ijs wordt wel ‘afgedraaid’ in Knokke. Zo blijft de kwaliteit en versheid gegarandeerd. Alles gebeurt uiteraard op dezelfde artisanale manier, zoals ons originele recept van meneer François uit 1928 voorschrijft. In Sint-Niklaas hebben we onze productie, die ook vanuit het ijssalon te zien is. Dat heeft zijn charme en dat willen we uiteraard ook behouden. We zitten hier al 91 jaar. Hier liggen onze roots, hier leeft de geschiedenis van onze crèmerie. Dat blijft voor ons van héél groot belang.”