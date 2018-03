Crash na lange achtervolging van mensensmokkelaars 06 maart 2018

In de Gyselstraat in Nieuwkerken is zondagnacht een bestelwagen tot stilstand gekomen na een lange achtervolging die op een parking langs de E34 in de buurt van Turnhout begon. Een patrouille van de wegpolitie had gezien dat het voertuig dichtbij een vrachtwagen stond en dat er opvallend veel mensen rondhingen. Toen de politie tot controle wou overgaan, sloeg de chauffeur van de bestelwagen op de vlucht. Er volgde een achtervolging van bijna 150 km. Die eindigde uiteindelijk in Nieuwkerken, waar de politie van Sint-Niklaas in bijstand kwam. De bestelwagen crashte uiteindelijk in de Gyselstraat op één van de bloembakken die er staan als wegversmalling. De chauffeur en een vijftal illegalen die in de laadruimte zaten, sloegen vervolgens te voet op de vlucht. De bestuurder kon ter plaatse gearresteerd worden. Er werd nog een zoektocht gehouden naar de andere inzittenden, maar zonder resultaat. Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen. (PKM)