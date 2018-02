Controle verloren 27 februari 2018

De politie van Sint-Niklaas moest zondagavond rond 23 uur tussenkomen in een ongeval met blikschade op de Nieuwe Baan in Belsele. Een 52-jarige man uit Hamme had de controle over het stuur verloren in de richting van Lokeren en kwam met zijn voertuig tot stilstand in een beek. De man raakte niet gewond, maar bleek na controle dronken te sturen. Op bevel van het parket trok de politie het rijbewijs van de man in voor vijftien dagen. (PKM)