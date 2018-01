Controle verloren 23 januari 2018

02u42 0

Een 38-jarige man uit Antwerpen verloor afgelopen weekend de controle over zijn wagen in de Tassijnslaan in Sint-Niklaas. Het voertuig slipte en blokkeerde de rijweg. De drie inzittenden bleven ongedeerd, maar de chauffeur blies wel alarm.





(PKM)