Controle over stuur kwijt 22 maart 2018

Een 19-jarige bestuurster uit Stekene is gisterochtend rond 5.15 uur de controle over het stuur verloren in de Waterstraat in Sint-Niklaas. Haar auto kwam tot stilstand op de zijkant in de berm. De vrouw raakte lichtgewond. Haar voertuig moest worden getakeld. (PKM)