Confederatie Bouw en stad zetten in op veilig werfverkeer: “Charter geeft duidelijke regels weer" JVS

01 april 2019

18u31 0 Sint-Niklaas De Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en het Sint-Niklase stadsbestuur hebben het charter ‘Veilig werftransport’ ondertekend. Bedoeling is om aannemers en bouwheren duidelijk te maken wat er wordt verwacht bij bouw- en wegenwerken.

Met een infobrochure en een infosessie voor bouwaannemers zetten de stad, de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, de Bouwunie en FEMA meteen één van de doelstellingen in het charter kracht bij. Zo engageert de stad zich om een actieve communicatie te voeren met aannemers en bouwheren over de manier waarop het werftransport moet verlopen, zeker in de buurt van scholen. De stad zorgt daarbij ook voor een aanspreekpunt, die samen met aannemers naar alternatieve routes zoekt voor werftransport. Nog een richtlijn is het verbod op werftransport tijdens de schoolspitsuren. De aannemers verbinden er zich ook toe om werftransport met tractoren te vermijden in de bebouwde kom en in schoolomgevingen. Tot slot moeten werfroutes proper worden gehouden én moet de lading worden afgedekt om stofhinder te vermijden.

Tot nog toe gingen een 20-tal Vlaamse steden en gemeenten in op de vraag om het charter te ondertekenen. Nu sluit ook Sint-Niklaas zich aan. “We doen dit omdat er dan meer duidelijkheid en transparantie is. Maar deze aanpak hanteren we al bijna twintig jaar, laat dat duidelijk zijn. Iedereen die bij werkzaamheden het openbaar domein inneemt, heeft een signalisatievergunning nodig. Dat gaat over duizenden dossier per jaar in Sint-Niklaas. Met deze infobrochure krijgen aannemers en bouwheren nog eens een heel duidelijk overzicht, ook over de aanvraagprocedure voor de inname van het openbaar domein en het vergunningsbeleid. Andere aandachtspunten zijn de signalisatievereisten bij een werfinrichting, de parkeerregeling, sanctionering en communicatie”, aldus schepen voor Openbaar Domein Carl Hanssens (N-VA) en Johan Cooreman van de verkeerspolitie.

“Werkzaamheden hebben altijd een impact, zeker in een stadscentrum. Het is goed dat daarover duidelijke regels zijn en dat die in een charter worden gegoten. Het kan zeker ook vermijden dat er nadien nog discussies van komen”, stelt Kristof De Witte, voorzitter van de regioraad Sint-Niklaas van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

Alle bouwaannemers krijgen de infobrochure in de brievenbus, met een begeleidende brief van het stadsbestuur en de Confederatie Bouw. De publicatie wordt ook gratis bezorgd op aanvraag, via communicatie@sint-niklaas.be of 03/778.30.81.