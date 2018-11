Concerten in muziekclub ‘t Ey JVS

27 november 2018

10u25 0 Sint-Niklaas Komend weekend zijn er twee concerten in muziekclub ‘t Ey in Belsele.

Vrijdag 30 november stelt de Ierse accordeonist David Munnelly zijn nieuwe plaat ‘aonair’ voor in ‘t Ey, om 21 uur. De energieke Ier krijgt het gezelschap van Soetkin Collier, die voor de vocals zorgt tijdens dit veelbelovend concert.

Op zondag 2 december ontvangt ‘t Ey de band AmorromA. Voorheen draaide het bij deze groep om instrumentale nieuwe en traditionele muziek, maar voortaan komt de gezongen tekst meer naar het voorplan. Het concert start om 16 uur.

Een extra concert is er op zaterdag 8 december, met Kepa Junkera om 21 uur. Een buitenkansje, zo meldt ‘t Ey. “Kepa is uitgegroeid tot één van de belangrijkste muzikanten uit het Baskenland. Hij combineert vitaliteit en talent op de ‘trikitixa’, een Baskische accordeon waarmee hij halsbrekende toeren uithaalt.” Op het podium krijgt hij het gezelschap van twee muzikantes van Sorginak.

Info en tickets: www.tey.be.